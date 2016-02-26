Мошенничество? Тагильским предпринимателям предлагают купить «страховку» от проверок

По его словам, это предложение ему сделали люди, представившиеся сотрудниками Администрации Нижнего Тагила. В Администрации возможность такой «услуги» отрицают и говорят, что тут имеют место действия мошенников.

Как сообщила Администрация города, в тагильские магазины, парикмахерские и салоны красоты приходят люди, которые говорят, что они представители Администрации. Они предлагают купить комплект нормативно-правовых актов для «Уголка потребителя». Цена услуги довольно невысока — позволить себе её может практически любой горожанин — всего 2000-2500 рублей. По уверениям продавцов, после уплаты этой суммы покупателю выдадут документы, которые защитят его от административных проверок в течение года.

Полиция Нижнего Тагила пока не может говорить о мошенничестве, но делом заинтересовалась:

Действительно, есть такая фирма, которая оказывает такую услугу. Полиция по данному факту начала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Известно, что в полиции уже проведена беседа с одним из таких распространителей. Предприниматели Нижнего Тагила, будьте внимательны и проверяйте подобные «деловые предложения». Если вы подозреваете мошенничество, то вы можете обратиться в редакцию TagilCity.ru, где вам помогут разобраться в законности предлагаемой услуги.