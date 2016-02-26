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Мошенничество? Тагильским предпринимателям предлагают купить «страховку» от проверок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мошенничество? Тагильским предпринимателям предлагают купить «страховку» от проверок

26 февраля 2016, 14:35ЭкономикаДенис Таратонов
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