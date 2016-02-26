Роспотребнадзор приостановил работу здравпункта на кушвинском заводе из-за грубых нарушений
Деятельность здравпункта на заводе прокатных валков в Кушве была приостановлена после визита Роспотребнадзора.
В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили несколько десятков грубых административных нарушений.
Например, вода, которую заводчане используют для бытовых нужд, не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Во-вторых, контроль за влиянием факторов производственной среды и трудового процесса, качество воздуха и почвы на территории предприятия осуществляется не в полной мере.
Наконец, оказание медпомощи в заводском здравпункте проходит без соответствующей лицензии, нарушаются правила обращения с медотходами. Некурящие рабочие не защищены от воздействия табачного дыма на предприятии.
Всего выявлено 21 административное нарушение. Сейчас юридическое лицо выплатит штраф в 170 тыс. рублей. Медперсонал предприятия также привлечен к ответственности, а работа здравпункта кушвинского завода прекращена на 1 месяц.
Хочется верить в то, что руководство завода примет во внимание свои грубые нарушения. И впредь начнет заботиться о здоровье и безопасности своих подчиненных в рабочее время.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru