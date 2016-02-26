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Роспотребнадзор приостановил работу здравпункта на кушвинском заводе из-за грубых нарушений
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Роспотребнадзор приостановил работу здравпункта на кушвинском заводе из-за грубых нарушений

26 февраля 2016, 13:05ЭкономикаТимофей Данилов
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