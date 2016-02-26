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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя: мужчина собрал с жителей 14 млн рублей, чтобы построить дома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя: мужчина собрал с жителей 14 млн рублей, чтобы построить дома

26 февраля 2016, 17:25ЭкономикаТимофей Данилов
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