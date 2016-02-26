В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя: мужчина собрал с жителей 14 млн рублей, чтобы построить дома

Криминальный бизнес мужчина начал в 2011: будучи собственником земли, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, он решил, что это отличная золотая жила.

В целях регулярного получения крупных доходов, мужчина в течение года осуществлял строительство многоквартирных домов. Казалось бы, делает хорошее дело: помогает городу реализовывать программу жилищного строительства.

Но проблема заключается в том, что у мужчины не было ни разрешения администрации Екатеринбурга на строительство, ни регистрации как субъекта предпринимательской деятельности.

На втором этапа своего обогащения незаконный предприниматель стал заключать с гражданами договоры инвестирования и долевой собственности. Таким нехитрым способом, с февраля 2013 по апрель 2015 злоумышленник привлек средства 46 граждан на сумму 14 млн. рублей.

Незаконные многоквартирные дома не достроены до сих пор – администрация города выступила с исковым заявлением о признании новостроек незаконными. Материалы уголовного дела переданы суд.