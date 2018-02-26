220 литров омывайки с метанолом изъято из магазинов в Свердловской области

На минувшей неделе было проверено 162 объекта, где продают данный товар. В семи точках были выявлены серьёзные нарушения: в стеклоомывайке было в десять раз превышено содержание метанола.

С начала 2018 года сотрудники ведомства отобрали 45 проб стеклоомывающей продукции, 9 из которых не соответствовали нормативам по содержанию метанола. Изготовители некачественных жидкостей произоводят товар в Екатеринбурге, Москве, а также в Дзержинске Нижегородской области.

В отношении продавцов было вынесено шесть постановлений на сумму 391 тысяча рублей. Суды конфисковали 220 литров стелоомывайки. Производители также были наказаны: вынесено два постановления на общую сумму штрафов в 450 тысяч рублей. Информация о поставке некачественной продукции из других городов направлена в региональные управления Роспотребнадзора.