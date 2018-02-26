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Электронные справки при оформлении ипотеки позволят россиянам быстрее взять кредит
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Электронные справки при оформлении ипотеки позволят россиянам быстрее взять кредит

26 февраля, 12:00Экономика
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