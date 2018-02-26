План борьбы с коррупцией до 2019 года утверждён в Екатеринбурге
26 февраля, 06:30Экономика
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В столице Урала был утверждён план борьбы с коррупцией. Постановление об этом подписал глава администрации Александр Якоб.
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Соответствующие рекомендации были направлены руководителям всех отраслевых и территориальных ведомств и органов.
Постановление будет действовать с 2018 по 2019 год. Кроме того, до 15 марта будут назначены ответственные, которым предстоит формировать отчёты.
В мэрии Екатеринбурга заседания комиссии по борьбе с коррупцией проводятся на регулярной основе, передает «Областная газета».
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