План борьбы с коррупцией до 2019 года утверждён в Екатеринбурге

Соответствующие рекомендации были направлены руководителям всех отраслевых и территориальных ведомств и органов.

Постановление будет действовать с 2018 по 2019 год. Кроме того, до 15 марта будут назначены ответственные, которым предстоит формировать отчёты.

В мэрии Екатеринбурга заседания комиссии по борьбе с коррупцией проводятся на регулярной основе, передает «Областная газета».