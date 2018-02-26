Рейдерский захват НПО «Промавтоматика» произошёл в Екатеринбурге

Директор научно-производственной организации Александр Пономарёв рассказал о том, что мужчины были одеты в спортивную форму. Они отключили все камеры в помещениях и выломали дверь в кабинет.

Однако, прежде всего, они предоставили некое решение Кандинского районного суда Пермского края. Согласно документам, теперь новым директором «Промавтоматики» стал один из незваных гостей. Нынешний начальник уверяет, что только совет директоров может поменять руководство предприятия.

На место были вызваны сотрудники городской полиции. Двое граждан из группы захвата были доставлены в отдел полиции №1. В ГУ МВД России по региону отметили, что по данному факту будет проведена проверка, пишет «Znak.com».