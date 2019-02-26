Налоговая заморозила 173 тыс. руб. на счетах Wildberries в Екатеринбурге
В Екатеринбурге сотрудники налоговой службы «заморозили» суммы налоговых требований торговой сети Wildberries в размере 173 тысяч рублей.
Суммы налоговых требований компании в общей сложности заблокированы в восьми банках на территории России.
По версии специалистов, вероятно, претензии касаются налоговой отчётности, которая не была сдана вовремя. Дело в том, что у компании широкая филиальная сеть, а отчеты должны попадать в региональные инспекции.
По данным представителей компании Wildberries, речь идёт о сумме 173 тысячи рублей, а заморозка произошла по причине технической ошибки ряда региональных инспекций Федеральной налоговой службы. Так, по информации Forbes, торговая сеть объединила несколько пунктов продаж, уведомила налоговую, но не все изменения были внесены, что привело к заморозке.
Интересно, что владелица Wildberries Татьяна Бакальчук была названа второй в России бизнесвумен, чьё состояние превышает 1 миллиард долларов. Первой является предпринимательница Елена Батурина.