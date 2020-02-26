В Нижнем Тагиле на фильтры для воды в школах и детсадах потратят 4 миллиона рублей

В прошлом году эта строка расходов составила 4,2 миллиона рублей. Средства направляются организациям по оказанию услуг питания — ООО «Комбинат общественного питания» и «ОМС-Лечебное питание», которые и осуществляют обслуживание фильтров. Это обязательство прописано в муниципальных контрактах.

Сейчас фильтры воды установлены в пищеблоках всех детских садов города и в 43 школах из 61. До конца текущего года стерилизаторы будут запущены во всех образовательных учреждениях Нижнего Тагила.