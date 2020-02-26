В Нижнем Тагиле на фильтры для воды в школах и детсадах потратят 4 миллиона рублей
Сегодня, 18:36ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 2020 году в Нижнем Тагиле планируют потратить почти четыре миллиона рублей на обслуживание водных фильтров с ультрафиолетовым стерилизатором, которые стоят в детских садах и школах, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
В прошлом году эта строка расходов составила 4,2 миллиона рублей. Средства направляются организациям по оказанию услуг питания — ООО «Комбинат общественного питания» и «ОМС-Лечебное питание», которые и осуществляют обслуживание фильтров. Это обязательство прописано в муниципальных контрактах.
Сейчас фильтры воды установлены в пищеблоках всех детских садов города и в 43 школах из 61. До конца текущего года стерилизаторы будут запущены во всех образовательных учреждениях Нижнего Тагила.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей