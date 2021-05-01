5,1 миллиона фальшивых рублей было изъято за 2020 год в Свердловской области

За 2020 год в Свердловской области было изъято из оборота 5,1 миллиона рублей, которые представляли собой фальшивые купюры Банка России.

Одна тысяча купюр представляли собой банкноты номиналом пять тысяч рублей. Большинство из них были обнаружены с июля по сентябрь, пишет ИА «Все новости». 76 поддельных купюр были номиналом одна тысяча рублей, семь купюр - номиналом 500 рублей. На настоящих пятитысячных банкнотах однотонное поле в левой части переливается разными цветами при наклоне, есть выпуклые метки для людей с ослабленным зрением, на просвет можно увидеть изображение памятника Муравьеву-Амурскому и число 5000,рассказала эксперт по исследованию денежных знаков Уральского ГУ Банка России Наталья Завьялова. Выяснилось, что реже всего злоумышленники подделывают купюры номиналом две тысячи рублей. Напомним, в январе в Екатеринбурге пенсионерка обменяла 1,5 миллиона рублей на поддельные купюры. Неизвестная женщина представилась социальным работником, после чего похитила у неё денежную сумму. В Екатеринбурге пенсионерка обменяла 1,5 миллиона рублей на купюры «нового образца»

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter