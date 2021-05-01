5,1 миллиона фальшивых рублей было изъято за 2020 год в Свердловской области

Одна тысяча купюр представляли собой банкноты номиналом пять тысяч рублей. Большинство из них были обнаружены с июля по сентябрь, пишет ИА «Все новости».
76 поддельных купюр были номиналом одна тысяча рублей, семь купюр - номиналом 500 рублей.
На настоящих пятитысячных банкнотах однотонное поле в левой части переливается разными цветами при наклоне, есть выпуклые метки для людей с ослабленным зрением, на просвет можно увидеть изображение памятника Муравьеву-Амурскому и число 5000,рассказала эксперт по исследованию денежных знаков Уральского ГУ Банка России Наталья Завьялова.
Выяснилось, что реже всего злоумышленники подделывают купюры номиналом две тысячи рублей.
Напомним, в январе в Екатеринбурге пенсионерка обменяла 1,5 миллиона рублей на поддельные купюры. Неизвестная женщина представилась социальным работником, после чего похитила у неё денежную сумму.