Сегодня, 10:19ЭкономикаФото: TagilCity.ru

Охрана скорой помощи в Нижнем Тагиле обойдется почти в миллион рублей

Охрана станции скорой медицинской помощи на улице Октябрьская, 60 в Нижнем Тагиле обойдется в 993,8 тысячи рублей.

Исполнителем контракта может выступить только компания, относящаяся к некоммерческим.

Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Участники закупки могут быть только СМП или СОНКО, указано в тексте документации аукциона.

Контракт с исполнителем будет заключен до 31 января 2022 года.

Заявки будут приниматься до 9 марта 2021 года. Электронный аукцион планируется провести 10 марта 2021 года.

Напомним, с 1 февраля 2021 года скорая медицинская помощь Нижнего Тагила была переведена на аутсорсинг. Город получил 33 новых автомобиля скорой помощи.

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