Охрана скорой помощи в Нижнем Тагиле обойдется почти в миллион рублей

Сегодня, 10:19ЭкономикаФото: TagilCity.ru
Исполнителем контракта может выступить только компания, относящаяся к некоммерческим.
Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Участники закупки могут быть только СМП или СОНКО, указано в тексте документации аукциона.
Контракт с исполнителем будет заключен до 31 января 2022 года.
Заявки будут приниматься до 9 марта 2021 года. Электронный аукцион планируется провести 10 марта 2021 года.
Напомним, с 1 февраля 2021 года скорая медицинская помощь Нижнего Тагила была переведена на аутсорсинг. Город получил 33 новых автомобиля скорой помощи.