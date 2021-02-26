Возможно восстановление Среднеуральской птицефабрики после массовых увольнений

Возможно восстановление Среднеуральской птицефабрики после массовых увольнений

Сегодня, 10:07ЭкономикаФото: pixabay.com
О возможности восстановить производство на Среднеуральской птицефабрике рассказал директор предприятия Андрей Косилов.

По словам руководителя фабрики, в случае одобрения властей возможен возврат к предыдущим темпам производства.

Мы тратили по 10 миллионов рублей в месяц на вывоз отходов ежемесячно, поэтому и было принято решение о сокращении персонала, рассказал Андрей Косилов.

Директор добавил, что основной проблемой является отказ в подключении к очистным сооружениям Среднеуральска. Он отметил, что птицефабрике Екатеринбурга разрешили подключиться к городским стокам, а Среднеуральскому предприятию — нет.

В случае решения данного вопроса мы легко наберем персонал и вернемся к прежним темпам производства, а при необходимости — можем и увеличить их, говорит Андрей Косилов.

Напомним, в 2018 году Среднеуральскую птицефабрику отключили от городских очистных сооружений судебные приставы. На предприятии построили свою систему очистки за 100 миллионов рублей, однако подключить обратно фабрику так и не разрешили. Из-за этого отходы приходилось транспортировать за свой счет. В июле 2020 года по этой причине началось сокращение производства, которое привело к увольнению восьми сотен сотрудников — 75%. Предприятие прекратило выпуск продукции бройлеров и оставило только готовую продукцию. Подключение к очистным сооружениям города предприятию обещали произвести после их модернизации в 2023 году.

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