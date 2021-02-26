Возможно восстановление Среднеуральской птицефабрики после массовых увольнений

Напомним, в 2018 году Среднеуральскую птицефабрику отключили от городских очистных сооружений судебные приставы. На предприятии построили свою систему очистки за 100 миллионов рублей, однако подключить обратно фабрику так и не разрешили. Из-за этого отходы приходилось транспортировать за свой счет. В июле 2020 года по этой причине началось сокращение производства, которое привело к увольнению восьми сотен сотрудников — 75%. Предприятие прекратило выпуск продукции бройлеров и оставило только готовую продукцию. Подключение к очистным сооружениям города предприятию обещали произвести после их модернизации в 2023 году.