Еда в ресторанах Екатеринбурга подорожает из-за военных действий на Украине

Еда в ресторанах Екатеринбурга подорожает из-за военных действий на Украине
Еда в ресторанах Екатеринбурга подорожает из-за военных действий на Украине
Сегодня, 13:23ЭкономикаФото: 1MI
Рестораторы Екатеринбурга заявляют о повышении цен в заведениях из-за введенных санкций других стран.

Подорожание связано с тем, что импортные поставщики рассылают письма где указывают, что собираются поднять цены на продукты. Уже сейчас некоторые позиции заказать нельзя, некоторые выросли в цене до 30%.

Подорожание меню будет зависеть от сегмента ресторана. В дорогих заведениях повешение цен ожидается уже в скором времени, в ресторанах попроще собираются сдерживать цены уменьшением порций и заменой ингредиентов.

Рестораторы отмечают, что повышают цены гораздо реже, чем в магазинах и боятся потерять своих клиентов, пишет Е1.

Напомним, в Екатеринбурге владельцы кафе и ресторанов начали пересматривать меню из-за европейских санкций. Ингредиенты блюд, в состав которых входят импортные продукты будут заменены на другие.

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Екатеринбург
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