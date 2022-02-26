Еда в ресторанах Екатеринбурга подорожает из-за военных действий на Украине

Подорожание связано с тем, что импортные поставщики рассылают письма где указывают, что собираются поднять цены на продукты. Уже сейчас некоторые позиции заказать нельзя, некоторые выросли в цене до 30%.
Подорожание меню будет зависеть от сегмента ресторана. В дорогих заведениях повешение цен ожидается уже в скором времени, в ресторанах попроще собираются сдерживать цены уменьшением порций и заменой ингредиентов.
Рестораторы отмечают, что повышают цены гораздо реже, чем в магазинах и боятся потерять своих клиентов, пишет Е1.
Напомним, в Екатеринбурге владельцы кафе и ресторанов начали пересматривать меню из-за европейских санкций. Ингредиенты блюд, в состав которых входят импортные продукты будут заменены на другие.