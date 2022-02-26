Требование тагильского УВЗ о выплате 35 млн рублей оспаривает московский банк

Банк «Держава» оспаривает решение Арбитражного суда Москвы. Оно связано с требованием АО «НПК-Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила о взыскании с организации около 34,7 миллиона рублей.

Требование связано с банковской гарантией еще одной тагильской компании «Уралстроймонтаж» в рамках контракта с УВЗ. Договор между организациями касался строительства азотной станции на УВЗ. Ее стоимость составляла 318,1 миллиона рублей. Расторгнут контракт был в октябре 2021 года. Предприятие заявило, что подрядчик допускает нарушения. Напомним, «Сталепромышленная компания» из Екатеринбурга заявила о своем намерении объявить УСМ из Нижнего Тагила банкротом. Само предприятие требует с фирмы выплатить 5,5 миллиона рублей. Также у «Уралстроймонтажа» есть задолженность по налогам в 128,7 миллиона рублей. За это налоговая инспекция заблокировала ее счета. Компания с этим не согласна и оспаривает в суде такое решение. 96 млн задолжал «Уралстроймонтаж» тагильскому УВЗ

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter