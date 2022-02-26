Требование тагильского УВЗ о выплате 35 млн рублей оспаривает московский банк

Требование связано с банковской гарантией еще одной тагильской компании «Уралстроймонтаж» в рамках контракта с УВЗ. Договор между организациями касался строительства азотной станции на УВЗ. Ее стоимость составляла 318,1 миллиона рублей.
Расторгнут контракт был в октябре 2021 года. Предприятие заявило, что подрядчик допускает нарушения.
Напомним, «Сталепромышленная компания» из Екатеринбурга заявила о своем намерении объявить УСМ из Нижнего Тагила банкротом. Само предприятие требует с фирмы выплатить 5,5 миллиона рублей. Также у «Уралстроймонтажа» есть задолженность по налогам в 128,7 миллиона рублей. За это налоговая инспекция заблокировала ее счета. Компания с этим не согласна и оспаривает в суде такое решение.