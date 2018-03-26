«Выгодная весна» в Уралтрансбанке: откройте расчетный счет бесплатно

Работа с предприятиями малого и среднего бизнеса - одно из ключевых направлений деятельности Уралтрансбанка. И поэтому, независимо от того, какой оборот у компании, для всех фирм Нижнего Тагила Уралтрансбанк подготовил оптимальную и взаимовыгодную программу обслуживания.

Уралтрансбанк изначально выбрал приоритетным направлением для себя взаимовыгодное сотрудничество с малым и средним бизнесом. Причем нам не важно, какой оборот у предприятия. Мы одинаково уважаем и индивидуальных предпринимателей, и предприятия, которые только начали работать, и компании со стажем. Очень приятно наблюдать, когда предприятие набирает обороты и становится достаточно устойчивым благодаря тем инструментам и продуктам, которые предлагает именно Уралтрансбанк.

Первый шаг при организации бизнеса – открытие расчетного счета. Уралтрансбанк предлагает бизнесменам открыть расчетный счет бесплатно.

Мы подготовили специальное предложение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - бесплатное открытие расчетного счета и оформление документов. Акция продлится с 01.03.2018 по 30.04.2018гг.

Успейте воспользоваться выгодным предложением «Выгодная весна»*!

В пакет услуг, предоставляемых банком в период акции «Выгодная весна», входит:

бесплатное открытие расчетного счета;

бесплатное оформление документов при открытии счета;

бесплатное подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «ИнтерКлиент».

Ваш работающий счет уже сегодня!

Подробные условия специального предложения - по телефону 8-800-1000-767, или в любом офисе ПАО «Уралтрансбанк».

*Участниками являются только новые клиенты, не имеющие открытого расчетного счета в ПАО «Уралтрансбанк» на дату начала проведения акции.

Открыть расчетный счет бесплатно

Адреса офисов ПАО «Уралтрансбанк»:

ул. Огаркова, 5, тел. 8(3435) 41-74-27, 8(3435)47-62-16

ш. Черноисточинское, д. 7, корп. 4, тел. 8(3435) 44-46-55

пр-кт Вагоностроителей, д. 2, тел. 8(3435) 33-66-12, 33-74-41