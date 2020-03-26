Минпромторг предписал не отменять в Свердловской области ярмарки из-за коронавируса

В документе, датированным 19 марта, просят не отменять ранее запланированные ярмарки и избегать «форм саботажа ярмарочной торговли».

Напомним, в Свердловской области официально отменены все массовые мероприятия. Однако в Нижнем Тагиле 25 марта у ДК «Юбилейный» открылась ярмарка сельхозпродукции. На ней тагильчане заметили большое количество покупателей пожилого возраста.