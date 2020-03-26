Минпромторг предписал не отменять в Свердловской области ярмарки из-за коронавируса
Сегодня, 10:35ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России Минпромторг разослал по регионам, в том числе и в Свердловскую область, предписания об увеличении числа продовольственных ярмарок, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, пишет РБК.
Сюжеты: Коронавирус
В документе, датированным 19 марта, просят не отменять ранее запланированные ярмарки и избегать «форм саботажа ярмарочной торговли».
Напомним, в Свердловской области официально отменены все массовые мероприятия. Однако в Нижнем Тагиле 25 марта у ДК «Юбилейный» открылась ярмарка сельхозпродукции. На ней тагильчане заметили большое количество покупателей пожилого возраста.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей