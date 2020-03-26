«Новые известия» выяснили сколько субсидий получают госкомпании в России

Шансов выжить в условиях кризиса больше у крупных компаний. В недавнем времени в список системообразующих предприятий вошли Макдоналдс, Икеа и Спортмастер.

В 2018-2019 годах 9 из 20 государственных компаний получили субсидии на сумму 63,16 миллиардов рублей.

Компания ОАК получили 24 млрд рублей на погашение долгов. Компания ПАО «Сухой», в состав которого входит ОАК, занимается разработкой самолета SSJ-100, от которого отказываются все частные компании.

РусГидро получала 13 млрд рублей на строительство электропередач на Чукотке от новой АЗС. По данным Росстата, в 2020 году чукотские компании заработали 20,4 млрд рублей, но государство все равно готово оплачивать строительство целиком.

Читая прибыль Ростелекома выросла в прошлом году на 10% до 16,5 млрд рублей. Однако государство готово финансировать создание киберполигона для обучения и тренировки специалистов в области информационной безопасности.

Аэрофлот получает деньги, чтобы компенсировать недостаточную прибыль с рейсов в Калининград и на Дальний восток. При этом это даже не убытки, а только недостаточная прибыль. Это никак не влияет на цены на авиабилеты. В Европе стоимость билетов обусловлена высокой конкуренцией авиакомпаний. В России государство вынуждено доплачивать своей же компании, чтобы сдержать цены. В прошлом году авиакомпания получила 5,73 млрд рублей, а в бюджет в виде дивидендов должен перечислить только 3,456 млрд рублей.

По мнению экспертов, финансовая поддержка госкомпаний оправдана, если компания стоит на пороге банкротства. Также в случае предоставления государству контролировать компании в интересах собственной экономики.