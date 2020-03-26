Прославившийся «борзым» директором НТКРЗ признан банкротом

По анализу финансового состояния должника были сделаны выводы о невозможности восстановления платежеспособности завода в Нижнем Тагиле, о введении процедуры конкурсного производства и о возможности покрытия за счет имущества предприятия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим.

Напомним, в 2018 году в суд поступило несколько заявлений о признании предприятия банкротом. В том же году НТКРЗ выставил на продажу общежитие за восемь миллионов рублей и здание подведомственного детского сада за 18,3 миллиона рублей, которое в последствии было выкуплено мэрией города. По данным на июль 2019 года общая сумма исков по задолженности завода составила 2,5 миллиарда рублей, по неисполненным обязательствам, договорам займа и кредитам — 56,2 миллиона рублей, по неисполненным обязательствам по иным договорам — 55,3 миллиона рублей. 5 сентября 2019 года по заявлению ООО «ПрайдГрупп» возбуждено дело о несостоятельности НТКРЗ. 28 октября была введена процедура банкротства, а временным управляющим назначен Константин Мартынов.