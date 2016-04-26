Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Свердловской области ожидается волна увольнений: под сокращение попадут порядка 2,5 тысяч уральцев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Свердловской области ожидается волна увольнений: под сокращение попадут порядка 2,5 тысяч уральцев

26 апреля 2016, 14:50ЭкономикаТимофей Данилов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»