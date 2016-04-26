В Свердловской области ожидается волна увольнений: под сокращение попадут порядка 2,5 тысяч уральцев

Планируется, что в регионе останутся нетрудоустроенными еще 2,5 тысячи рабочих. Больше всего увольнений ожидается на Екатеринбургском хлебокомбинате. Сейчас штат предприятия – 720 сотрудников. Планируется сократить порядка 230 человек. Данные приводит депутат Закособрания Андрей Альшевских со ссылкой на областной департамент по труду и занятости.

Кроме того, части своих рабочих лишится завод ферросплавов в Серове и обанкротившаяся управкомпания «Веста» из Североуральска. Трудовые коллективы «Первоуральскгаза» и аэропорта «Кольцово» также попадут под частичное сокращение персонала. Будет уволена часть сотрудников свердловских колоний.

В Нижнем Тагиле ходят слухи о массовом сокращении на «Металлинвесте» - предприятие готовиться к банкротству. Кроме того, руководство ВГОКа и «Уралхимпласта» переводит своих сотрудников на неполную рабочую неделю.

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