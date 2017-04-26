Банк «НЕЙВА» — весеннее обновление: новые функции в системе интернет-банка для корпоративных клиентов
26 апреля 2017, 13:00Экономикаoffice@tagilcity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ежеквартально проводится доработка функционала системы удаленного доступа для корпоративных клиентов «Банк-Директ». Для удобства клиентов были внедрены следующие возможности.
По всем возникающим вопросам просим обращаться в круглосуточную службу поддержки клиентов банка по единому многоканальному телефону:
Банк «НЕЙВА»: новые возможности для вашего бизнеса!
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей