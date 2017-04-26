«Олимпийская деревня», новые кареты скорой помощи и парк «Восточный»: министр инвестиций региона побывал в Нижнем Тагиле

Главной темой, передает пресс-служба мэрии, стало получение Нижним Тагилом статус ТОСЭР. На текущий момент пакет на создание территории опережающего экономического развития готов. Основные направления – легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство, химическое производство и деревообработка. Это позволит городу, по словам замглавы по финансам Евгении Черемных, уйти от монозависимости и тяжелой промышленности. Более того, туризм в Нижнем Тагиле может стать серьезным рычагом в развитии города и региона. Нисковских, в свою очередь, уверен, что возросший интерес к военно-патриотическому направлению в туризме простимулирует интерес к Нижнему Тагилу – родине Т-34.

Также министр порекомендовал всерьез задуматься над использованием инвестиционных площадок города. Есть перспектива строительства «Олимпийской деревни» у ГЛК «Гора Белая», с привлечением концессионеров. Для реализации этого проекта специалисты начнут готовить «дорожную карту».

Министр инвестиций также принял участие в обсуждении реализации проекта индустриального парка «Восточный». После осмотра площадки министр сделал вывод, что она имеет удобное расположение между крупными районами города.

Дмитрий Нисковских на правах министра подтвердил, что в августе в Нижний Тагил поступят машины «скорой помощи», а также средства на частичный ремонт поликлиники №2.

Комплексный анализ ситуации в муниципалитете позволил сформировать целостное видение дальнейшего развития территории, делать благоприятные социально-экономические прогнозы. У Нижнего Тагила есть потенциал и необходимые ресурсы, а инвесторы найдутся выразил мнение министр инвестиций и развития Свердловской области.