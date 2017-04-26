Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Руководители четырёх МУПов в Екатеринбурге незаконно занимались коммерческой деятельностью
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Руководители четырёх МУПов в Екатеринбурге незаконно занимались коммерческой деятельностью

26 апреля 2017, 08:00Экономика
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?