Руководители четырёх МУПов в Екатеринбурге незаконно занимались коммерческой деятельностью

Так, под взор прокуратуры попали руководители кинотеатра «Салют», МУП «Водоканал», ЕМУПов «Городская центральная аптека» и «Столовая №6». Пресс-служба ведомства напомнила, что директора вышеперечисленных предприятий согласно законодательству не имеют право быть учредителями частного бизнеса.

После того, как Александр Якоб получил от прокуратуры предупреждение, директор «Столовая №6» лишился занимаемой должности «по инициативе работодателя».

Выговоры получили руководители кинотеатра «Салют», МУП «Водоканал» и ЕМУП «Городская центральная аптека». Известно, что они подали документы на выход из состава учредителей юридических лиц. Прокуратура проконтролирует устранение нарушений законодательства.