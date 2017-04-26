Руководители четырёх МУПов в Екатеринбурге незаконно занимались коммерческой деятельностью
26 апреля 2017, 08:00Экономика
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Прокуратура Екатеринбурга накануне объявила о том, что ведомство начало масштабную проверку в отношении руководителей МУПов. Поводом к этому стали нарушения коррупционного законодательства.
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Так, под взор прокуратуры попали руководители кинотеатра «Салют», МУП «Водоканал», ЕМУПов «Городская центральная аптека» и «Столовая №6». Пресс-служба ведомства напомнила, что директора вышеперечисленных предприятий согласно законодательству не имеют право быть учредителями частного бизнеса.
После того, как Александр Якоб получил от прокуратуры предупреждение, директор «Столовая №6» лишился занимаемой должности «по инициативе работодателя».
Выговоры получили руководители кинотеатра «Салют», МУП «Водоканал» и ЕМУП «Городская центральная аптека». Известно, что они подали документы на выход из состава учредителей юридических лиц. Прокуратура проконтролирует устранение нарушений законодательства.
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