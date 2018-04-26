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256 миллионов рублей будут добавлены в бюджет Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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256 миллионов рублей будут добавлены в бюджет Нижнего Тагила

26 апреля, 16:15Экономика
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