Мать и сын из Екатеринбурга обманули дольщиковжилья на 100 млн рублей

В период с 2012 по 2016 год, по версии следователей, подсудимые принимали от граждан деньги на долевое строительство домов на улицах Орловской, Расковой, Линейной, Норильской, Харьковской, Баумана, а также в переулке Татарском. При этом никакой разрешительной документации у подозреваемых не было.