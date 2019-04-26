ТПП предложила ввести спецваучер для защиты интеллектуальной собственности

Предприниматели отмечают, что патентовать изобретения в России дорого и проблемно. К тому же, наличие патента не гарантирует того, что изобретение не будет скопировано или украдено.

Как рассказала председатель суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова, зачастую россияне не регистрируют свои разработки за рубежом, не зная, что это необходимо делать не только в России.

Чтобы изменить ситуацию нужно стимулировать авторов изобретений финансово. Об этом сказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.

Если изобретателю сказать, что в случае реализации в гражданском обороте, в промышленном производстве вашего изобретения вы получите не просто в разы больше, чем заработали, а долю от произведенного товара, от той прибыли, которую получит предприниматель, я думаю, ситуация изменится, пояснил Григорий Ивлиев.

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Президент ТПП РФ Сергей Катырин считает, что многие предприниматели не могут подать заявку на регистрацию изобретения из-за нехватки средств. Решить проблему можно с помощью налоговых льгот. В ТПП предлагают ввести интеллектуальный ваучер, который поможет тем, у кого пока нет денег, но есть идеи. Ваучер представляет из себя документ, который приравнивается к ценной бумаге, им можно воспользоваться, чтобы получить какие-либо услуги.