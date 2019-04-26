Туркластер «Гора Белая» заключил соглашения с первыми резидентами

В рамках форума «Большой Урал», который проходит сейчас в Екатеринбурге, управляющая компания туристического кластера «Гора Белая» подписала первые соглашения с будущими резидентами. Студия экстремальных программ и путешествий «Мир приключений» планирует возвести на территории три кемпинга. Еще один проект, который реализуют в туристическом комплексе, - аттракцион зиплайн с самым протяженным в Европе канатным спуском длиною 1,5 километра и перепадами высот около 250 метров. Третий проект - глэмпинг (гламурный кемпинг) и эко-отель, которые собирается построить семейная пара предпринимателей из Екатеринбурга.