«Новые известия»: какие регионы России оказывают поддержку бизнесу?

Помимо сокращения числа предприятий малого и среднего бизнеса, отмечается снижение вновь зарегистрированных компаний на 13,4%.

В каждом российском регионе действует своя программа поддержки для бизнеса. Финансирование на эти цели заложены в региональные бюджеты. «Новые известия» посчитали, сколько в каждом регионе в среднем тратят на одну компанию, занимающуюся малым и средним бизнесом.

Данные о средствах на поддержку МСП были взяты из приложений к бюджетам регионов России на 2020 год. В список не была включена Москва из-за отсутствия такой программы в бюджете.

В десятку самых щедрых регионов вошли северные и дальневосточные регионы России, в том числе Чукотский и Ненецкий АО, Алтай, Камчатка, Карелия. Такой порядок дел можно объяснить тем, что в этих регионах не много бизнесменов, а средств от добычи ископаемых в бюджете достаточно.

Самыми скупыми на поддержку МСП оказались Санкт-Петербург, Республика Марий Эл, Краснодарский край, Свердловская область. Издание отмечает, что в Санкт-Петербурге на поддержку ИП из бюджета выделяется 0,05%. В то время как республика Алтай на эти цели выделяет 1,4%.

По мнению экспертов, компаниям бывает довольно трудно получить помощь от государства.

Одно дело посмотреть странички государственных порталов в интернете, а совсем другое — преодолеть все бюрократические преграды и добиться помощи. Так происходит и сейчас: попасть в число пострадавших от коронавируса предприятий очень сложно по формальным причинам, говорит Илья Гращенков.

По словам Гращенкова, механизм предоставления беспроцентных кредитов оказался почти нерабочим, ободрение получают лишь 30% заявок. Дмитрий Милин считает, что единственная поддержка бизнеса — это снижение налогов, а не составление списков кому следует помогать, а кому нет.

Если опираться на мнения экспертов, то малый бизнес сможет спокойно существовать, если его не нагружать налогами. Принятое властями решение о снижении соцсборов от зарплаты сотрудников экспертов не тронуло.

Сейчас меры поддержки МСП могут быть лишь одни — вообще от них отстать, не трогать и дать возможность как-то выжить. Все эти отсрочки и прочее — лишь отодвинут во времени череду банкротств, а вот если обнулить налоги на 2-3 года, отказаться от отчетности, помочь с кредитами на зарплату (под 3-5%), но при этом дать пару лет реальных каникул — бизнес бы выжил, говорит Гращенков.