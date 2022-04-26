Глава Екатеринбурга закрыл 30-летнюю ипотеку, продав дом в Тюмени

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов закрыл ипотеку на дом в элитном поселке Карасьеозерский-1, взятую на 30 лет, за два года. Это ему удалось за счет продажи недвижимости в Тюмени, которая была им приобретена в 2000-е.

Секрета в том, каким образом погашен кредит, по словам Орлова, нет. Эти все операции, уточнил он, отражены в декларациях, пишет Ура.ру. Согласно декларациям в 2020 году градоначальником был продан участок площадью более 1,6 тысячи квадратных метров и два гаража. А купил при этом он участок в 2 тысячи квадратных метров, дом в Карасьеозерском-1 и машиноместо. Доход главы Екатеринбурга в 2019 году составил 5,8 миллиона рублей. В 2020 он увеличился до 23,2 миллиона. По итогам 2021 года пока свежих данных нет.

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