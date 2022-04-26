За два года число безработных в УрФО снизилось в шесть раз

За два года число безработных в УрФО снизилось в шесть раз
За два года число безработных в УрФО снизилось в шесть раз
Сегодня, 15:00ЭкономикаФото: 1МI
Полпред президента РФ по УрФО Владимир Якушев насчитал 51,7 тысячи безработных уральцев. Эта цифра в шесть меньше, чем была в предыдущие два года — период пандемии.

В разгар пандемии коронавирусной инфекции официально зарегистрированных безработных было 306 тысяч человек. На части предприятий жители Урала или переходят на неполный рабочий день, или их отправляют в вынужденные отпуска, сообщил Якушев во время пресс-конференции в «Интерфакс».

Якушев также заявил, что для предотвращения роста уровня безработицы власти выделяют финансы для того, чтоб минимизировать риски на рынке труда. Доля денежных средств поступит на переобучение работников, а также на организацию временных рабочих мест.

Кроме того, по словам Якушева, было принято еще одно новое решение в отношении людей, у которых на работе сейчас частичная занятость или они находятся в простое и имеют заключенный договор с работодателем. На это время человек может заключить договор с другим предприятием, так как из-за малой нагрузки у него теряется зарплата.

Напомним, в Нижнем Тагиле число безработных снизилось в восемь раз. В 2020 году зарегистрированных безработных было 7,1 тысячи, а в 2021 их число снизилось до 881 человека.

Сюжеты:
Новости УрФО
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