«Будем требовать еще»: власти региона дополнительно выделили Нижнему Тагилу только 150 миллионов на дороги

Эти средства должны получить крупные города, в том числе и Нижний Тагил. Сегодня на заседании гордумы Сергей Носов объявил, что муниципалитету пока обещано только 150 миллионов. По его словам, он будет бороться и доказывать, что Нижнему Тагилу нужно больше денег на запланированную программу ремонта дорог.

Распределение дополнительных денег на дороги Сергей Носов обсудил на прошлой неделе с губернатором Евгением Куйвашевым. А сегодня градоначальник поделился намеченными планами с депутатами города.

Он заявил, что этим летом планируется провести ремонт городских магистралей, одеть две улицы в гранитные бордюры, а 7 переездов на трамвайных путях уложить брусчаткой. Кроме того, мост на Фрунзе, по самым оптимистичным прогнозам, будет открыт уже в сентябре.

Добавим, что правительство России выделит Екатеринбургу 450 миллионов рублей на проведение ремонта дорог. Эти средства поступили в федеральный бюджет с взимания платы с большегрузов по системе «Платон».