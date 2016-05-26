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«Будем требовать еще»: власти региона дополнительно выделили Нижнему Тагилу только 150 миллионов на дороги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Будем требовать еще»: власти региона дополнительно выделили Нижнему Тагилу только 150 миллионов на дороги

26 мая 2016, 17:15ЭкономикаТимофей Данилов
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