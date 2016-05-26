Клиенту кафе в Нижнем Тагиле пришлось ждать несколько дней возврата денег, списанных с карты по ошибке

Сегодня был вынужден написать заявление в полицию на кафе «Сипан». Утром 21 мая бармен Наталья, якобы по ошибке, сняла с моей карты 10 000 рублей. Возврат делать отказалась. Сказала - «пользоваться терминалом не умею»! Деньги вернет директор вечером. Директор возвращать деньги отказался. В городе есть юристы? Кто может помочь? -- написал в сообществе «Черный список Тагила» посетитель кафе, подписанный как Валерий Мингрельск.

Журналист TagilCity.ru обсудил ситуацию, произошедшую в кафе, с клиентом.

21 мая после ситуации деньги мне не вернули. Я приезжал 22 мая – не получил ни денег, ни встречи с директором. Вызвал полицию и до часа ночи просидел с ними в кафе, объяснял ситуацию. Книгу жалоб официантка дала мне под давлением полицейских. Они приняли заявление. В ночь с 23-го на 24-ое мая я написал пост в «Чёрном списке». 24 мая мне позвонил директор и пригласил на встречу. 25 мая я пришёл за деньгами. Прежде чем вернуть деньги, директор два часа угрожал мне и говорил, что я неправ, что написал в социальные сети о ситуации. Но я сказал ему в глаза, что считаю, что правильно поступил. Потому что, по моему мнению, если бы не резонанс в социальных сетях, денег назад я бы не получил рассказал в разговоре с журналистом TagilCity.ru молодой человек, представившийся Валерием.

Таким образом, спустя несколько дней средства, списанные с банковской карты по ошибке, были возвращены клиенту. Директор кафе, с которым тоже пообщались журналисты TagilCity.ru, утверждает, что средства были бы в любом случае возвращены клиенту.

Сама ситуация произошла из-за того, что клиент ввёл свой пин-код вместо суммы заказа. Это «9780». 9 780 рублей были списаны с карты. Мы приглашали его в тот же день получить деньги назад. Но он не пришёл, не отвечал на звонки. 21 и 22 мая банки не работали, потому мы не могли вернуть средства, а 24 мне сообщили о записи в интернете. Конечно, это неправильно - такое писать. Никто не отказывал клиенту в возврате средств. 25 мая он получил их в полном объеме, никто ему не угрожал. Вся процедура заняла минут 15-20, никаких двух часов не было. Примечательно, что карточка, на которую клиент требовал возврата, зарегистрирована на другого человека. По закону возврат средств мог занять 30 дней, но мы пошли навстречу. После этого клиент подписал расписку об отказе от претензий для участкового. Мы хотели бы, чтобы та запись была удалена из социальной сети рассказал журналисту TagilCity.ru директор кафе «Сипан» Михаил Амоян.