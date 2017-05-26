Формула успешного интернет-магазина и эффективного управления компанией
26 мая 2017, 10:45Экономикаoffice@tagilcity.ru
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Уже скоро, в следующий четверг, 1 июня в Нижнем Тагиле пройдет бесплатный федеральный семинар «Формула успешного интернет-магазина и эффективного управления компанией». Для участия в семинаре требуется только регистрация, количество мест ограничено. Из общего количества 60 мест осталось 14 свободных. Спешите регистрироваться, после набора людей регистрация закрывается, и Вы сможете попасть на следующий семинар только через полгода.
На семинаре Вы узнаете:
- Как заставить интернет-технологии работать на вас? Тренды, реалии и фишки современного онлайн-бизнеса.
- Как выжить интернет-магазину назло 54-ФЗ? Подключаем онлайн-кассу и соблюдаем законы.
- Как управлять бизнесом с пляжа на Мальдивах? Контролируем сотрудников в один клик и "собираем сливки" в CR
- Как перестать разрываться на 100500 соц. сетей и мессенджеров? Обслуживаем клиентов 24/7 без потери денег, времени и нервов.
Кому необходимо участвовать в семинаре:
- Всем, кто имеет собственный сайт или только задумывается о его создании
- Тем, кто отвечает за эффективную работу сайта и его успешное продвижение.
- Владельцам бизнеса, мечтающим повысить эффективность управления компанией и продуктивность сотрудников
Вас терзают СОМНЕНИЯ И СТРАХИ:
- НА СЕМИНАРЕ БУДЕТ ТОЛЬКО РЕКЛАМА? Уже 6 лет "Федеральный семинар" ежегодно посещают 5 189 руководителей. Вы думаете, они приходят за рекламой?
- ОЧЕРЕДНОЙ ОБМАН ИЛИ MLM? Эксперты не учат вас жить и не требуют вложить деньги в воздух. Как распорядиться полученными знаниями и инструментами, вы решаете сами.
- ЖАЛКО 4 ЧАСА НА СЕМИНАР, НЕТ ВРЕМЕНИ? И не будет, если вы не можете инвестировать даже 4 часа в свой бизнес.
Поверьте, вы этого достойны!
- Мечтаете продавать в интернете, но не знаете как начать? Интернет-проект вместо экстаза дарит только головную боль? Безысходность и рутина сводят с ума?
- Даже 666 прочитанных статей и книг не дадут результата. Ведь монитор не даст советы именно по вашей проблеме, а бумага не ответит на вопросы. Все, что написано, уже давно устарело.
- Вы достойны самой актуальной информации и ответов на ваши вопросы от экспертов. Приходите на «Федеральный семинар» и забирайте идеи для вашего бизнеса бесплатно.
Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить по телефонам (3435) 963-666, (3435) 341-666, или по электронной почте: mail@1c-nt.ru.
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