Путин пригласил бизнесменов в Екатеринбург на Глобальный саммит в 2019 году
26 мая, 09:00Экономика
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25 мая в Санкт-Петербурге проходил международный экономический форум, на котором президент России Владимир Путин пригласил гостей мероприятия посетить Екатеринбург в 2019 году. Поводом станет то, что в столице Урала пройдёт Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS).
Сюжеты: Екатеринбург
Форум будет посвящён обсуждению роста экономики. В правительстве региона сообщили, что власти Свердловской области официально подписали меморандум с организаторами саммита, министерством промышленности Российской Федерации, а также с министерством энергетики и промышленности ОАЭ и фондом «Росконгресс». Предыдущий GMIS состоялся в Абу-Даби.
Гостями мероприятия станут отечественные и зарубежные политики и бизнесмены, передает ТАСС.
Интересно, что Глобальный саммит будет проходить одновременно с выставкой «Иннопром». Эксперты уверены, что это событие станет драйвером развития Среднего Урала, а также повысит статус международной выставки «Иннопром».
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