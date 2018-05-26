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Путин пригласил бизнесменов в Екатеринбург на Глобальный саммит в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Путин пригласил бизнесменов в Екатеринбург на Глобальный саммит в 2019 году

26 мая, 09:00Экономика
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