«Подвести мы не имеем права». Нижний Тагил посетил министр транспорта Василий Старков

Одним из таких объектов стало пересечение Восточного шоссе и улицы Юности в Дзержинском районе, где в данный момент ведётся работа по ремонту дороги в рамках нацпроекта. Генеральным подрядчиком выступает МУП «Тагилдорстрой».

Василий Старков поблагодарил «тагильскую команду», которая, с его слов, «с низкого старта» в прошлом году зашла в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и, как отметил министр, «не подвела в реализации».

С учётом того, что в декабре этого года все контракты были отторгованы, и, с учётом той динамики, которую мы видим, мы подали заявку в федерацию по предоставлению уже в этом году дополнительно 124 миллионов на объекты, предполагаемые к ремонту в 2021 году. Это позволит сделать объекты уже в этом году. Для этого, конечно же, нужен хороший темп, чтобы мы, получив деньги, не зашли в осень и не ударили в грязь лицом. Шанс получить эти деньги — 99%,добавил Василий Старков.

Ремонт улицы Юности в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД Фото: tagilcity.ru

Помимо этого, министр рассказал, что планируется рассмотреть возможность также в этом году получить деньги на обеспечение безопасности дорожного движения.

Порядка 30 миллионов рублей, вероятно, тоже в этом году мы уже доведём: на светофоры, пешеходные переходы, на перильные ограждения. С учётом динамики, я надеюсь, что и в этом году Тагил не подведёт,добавил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Владислав Пинаев и Василий Старков Фото: tagilcity.ru

Дополнительно мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что с объектами определись ещё в декабре, когда были отыграны конкурсы, однако добавил, что если вопрос с деньгами будет решён, то для дополнительного ремонта будут выбираться более лёгкие участки.

Я благодарен Василию Владимировичу лично, потому что тут у нас ответственность, у губернатора, и у него. Поэтому очень важно сделать всё в срок. В то же время мы ехали, рассуждали, вот, сейчас в каком году и какие суммы выделялись Нижнему Тагилу для реконструкции дорог. Скажу честно, кроме большой суммы, которую выделили в 2014 году, мы вспомнить не могли. Поэтому у нас есть все шансы действительно привести город в нормальное состояние. С центральных дорог постепенно уходим на более удалённые. Работа идёт, и у нас есть все возможности довести её до конца,пояснил Владислав Пинаев.

Отмечено, что планируется решить ситуацию с дорогой «на Ису» в Дзержинском районе. Владислав Пинаев заявил, что вопрос очень сложный и долго не решался, поскольку связан не только с реконструкцией дороги, а ещё и с федеральными лесами идущими вдоль трассы. Также, по его словам, дополнительной трудностью является то, что дорога находится в ведомости ещё одного муниципального образования, помимо Нижнего Тагила.

Напомним, в общей сложности по нацпроекту БКАД в Нижнем Тагиле планируется в 2020 году заменить покрытие на 22 улицах. Общая сумма работ составляет 626 миллионов рублей.

Кроме того, делегация посетила строительную площадку моста через Тагильский пруд со стороны ГГМ.

Как передаёт пресс-служба администрации города слова заместителя руководителя проекта по производственным вопросам ООО «АльмакорГруп» Алексея Петрова, уже установлены 12 буронабивных свай диаметром 1,5 метра на опоре № 2. Также завершается армирование и установка опалубки ростверка береговой опоры, планируется забетонировать ростверк опоры ОК-1. Отмечается, что в ближайшее время начнутся работы по устройству технологического мостика. Изготовлена первая металлическая свая из трубы диаметром 720 миллиметров, которая будет вибропогружена в ближайшее время.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков остался доволен ходом работ и заявил, что по докладу генерального подрядчика есть понимание того, что строительный процесс организован «понятно, стройно и динамично». Помимо этого он отметил, что пока не видно рисков в выполнении задачи и то, что путепровод будет построен — пока сомнений нет.

Единственное: предстоит задача по более динамичному увеличению темпов работ с учётом выданных авансов,добавил Старков.

Он также пояснил, что аванс был необходим для того, чтобы подрядная организация успела закупить строительные материалы до увеличения их стоимости из-за кризиса, по ценам, заложенным в проекте.

Владислав Пинаев добавил, что данное решение поддержал губернатор области Евгений Куйвашев. И именно такой подход помог минимизировать риски.

На сегодняшний день подрядчик получил все авансовые платежи. Все они находятся в рамках банковской гарантии. У подрядчика есть все возможности. На сегодняшний день очень важно соблюдать тот график и план, который есть, закупать именно ту продукцию, которая будет востребована в первую очередь, а не покупать то, что понадобится в конце строительства. Это отслеживается, как специалистами министерства, так и администрацией города,пояснил мэр.

Фото: tagilcity.ru

Пандемия не повлияла на темп работ, добавил Старков. Министр отметил, что мост находится в пятёрке самых крупных строящихся объектов области, а его решение было «выстрадано» годам.

Более того, этот путепровод выйдет потом на планированное строительство обхода Нижнего Тагила и развяжет полностью этот узел. Сомневаться в эффективности принятого решения нет смысла, пояснил Василий Старков.

Дальше муниципалитет выйдет на на реконструкцию плотины пруда и мост понадобится, чтобы транспортный поток с ГГМ можно было перенаправить, как на Свердловское шоссе, так и на центр города и на Вагонку, отметил Пинаев.

Многие ветераны, с которыми мы сегодня общаемся, просят вплоть до того, что свозить их сюда, показать. Они говорят: мы просто посмотрим, точно есть? В сознании людей мост — это яркая мечта, которая была отмечена ещё в генплане 30-х годов. Это хороший, яркий инфраструктурный проект и просто человеческий, который необходим,рассказал Владислав Пинаев.

Со всеми собственниками участков на пути строительства моста, по словам градоначальника, вопрос решён успешно.

Как вы видите, все дома уже снесены. Со всеми понимание есть. С кем у подрядчика были разногласия в цене, в судах эти вопросы все урегулированы. Хозяйку последнего дома мы переселили, была предоставлена квартира и денежная компенсация, поэтому вопросов по земельным участкам нет никаких,заявил Владислав Пинаев.