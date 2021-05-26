За долг в 83 миллиона налоговая служба банкротит «Нижнетагильскую литейную компанию»

Напомним, «Нижнетагильская литейная компания» должна 73 млн по зарплате, налогам и ресурсам. На организацию составлено 11 текущих производств, сумма которых более 73 миллионов, а от сотрудников поступают жалобы на невыплаты заработных плат. В результате в Следственном комитете в отношении директора организации было возбуждено уголовное дело по 145.1 статье Уголовного кодекса РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).