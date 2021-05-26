За долг в 83 миллиона налоговая служба банкротит «Нижнетагильскую литейную компанию»

В арбитраж Свердловской области поступил иск региональной МИФНС № 16.
НЛК занимается тем, что производит чугун, сталь и ферросплавов. На данный момент в картотеке дел не раскрыт размер требований ФНС к предприятию. Информация об исполнительных листах гласит, что долг НЛК перед налоговой организацией составляет почти 83 миллиона рублей, сообщает «Правда УрФО».
Отмечается, что в апреле также требовалось признать предприятие несостоятельным, однако 18 мая суд вернул иск заявителю.
Напомним, «Нижнетагильская литейная компания» должна 73 млн по зарплате, налогам и ресурсам. На организацию составлено 11 текущих производств, сумма которых более 73 миллионов, а от сотрудников поступают жалобы на невыплаты заработных плат. В результате в Следственном комитете в отношении директора организации было возбуждено уголовное дело по 145.1 статье Уголовного кодекса РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).