170 тысяч рублей заплатит тагильчанка пострадавшей в ДТП женщине

Авария произошла в центре Нижнего Тагила, сообщает Ленинский суд. Известно, что виновница аварии нарушила ПДД, из-за чего и произошло столкновение. Машина пострадавшей получила повреждения, поэтому женщина обратилась в суд.
Автомобиль осмотрели эксперты и пришли к выводу, что ремонт будет стоить 70 тысяч рублей. Поскольку денег на восстановление машины у нее не было, она решила его продать.
Виновница предлагала возместить пострадавшей стороне 100 тысяч рублей. Однако суд решил взыскать с нее 176 тысяч рублей и оплатить расходы на проведение оценки, эвакуации машины и госпошлину.