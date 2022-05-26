170 тысяч рублей заплатит тагильчанка пострадавшей в ДТП женщине

170 тысяч рублей заплатит тагильчанка пострадавшей в ДТП женщине
170 тысяч рублей заплатит тагильчанка пострадавшей в ДТП женщине
Сегодня, 15:57ЭкономикаФото: pixabay.com
170 тысяч рублей обязали выплатить тагильчанку пострадавшей в ДТП стороне.

Авария произошла в центре Нижнего Тагила, сообщает Ленинский суд. Известно, что виновница аварии нарушила ПДД, из-за чего и произошло столкновение. Машина пострадавшей получила повреждения, поэтому женщина обратилась в суд.

Автомобиль осмотрели эксперты и пришли к выводу, что ремонт будет стоить 70 тысяч рублей. Поскольку денег на восстановление машины у нее не было, она решила его продать.

Виновница предлагала возместить пострадавшей стороне 100 тысяч рублей. Однако суд решил взыскать с нее 176 тысяч рублей и оплатить расходы на проведение оценки, эвакуации машины и госпошлину.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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