Овощи подешевели в магазинах Свердловской области

Больше всего в цене за этот период упали огурцы, до 117,09 рубля (-8,18%), свежие помидоры в среднем стоили 190,04 рубля (-1,82%), свекла — 67,71 рубля (-4,78%), а капуста — 68,02 рубля (-5,05%).
Также дешевле жителям региона обходился сахар, он стоил 86,68 рубля (-0,69%). Десяток яиц можно было приобрести за 81,92 рубля (-2,17%), а литр подсолнечного масла — за 135,32 рубля (-1,02%).
Кроме того, Свердловскстат зафиксировал понижение цен на свинину, сметану и сыр, хлеб, чай и конфеты, крупы и макароны.
Больше всего за неделю подорожали бананы, до 121,06 рубля (+4,68%) и яблоки, до 145,8 рубля (+3,04%). Также в цене немного прибавили картофель, мука, соль, печенье и другие продукты.
Напомним, после резкого повышения цены на сахар в Свердловской области продукт постепенно снижается в цене. С марта по апрель килограмм подешевел на 0,38%, до 90,07 рубля.