Повышение проезда в Нижнем Тагиле до 24 рублей рассмотрят в РЭК

Администрация Нижнего Тагила утвердила и послала в РЭК запрос на увеличение тарифа на проезд на городских автобусах до 24 рублей.

С понедельника 23 мая цена проезда в автобусе в Нижнем Тагиле поднялась до 22 рублей. Однако компании-перевозчики сочли и эту сумму слишком маленькой. В связи с ростом цен на топливо и комплектующие у них не хватает средств на сохранение текущего уровня зарплат. Мэрия Нижнего Тагила вошла в положение перевозчиком и находит рост цены еще на два рубля допустимым. Такой тариф не должен сильно ударить по кошелькам горожан, зато поможет перевозчикам решить вставшие перед ними насущные проблемы, заявляет замглавы по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов в эфире ТК «Телекон». Стоимость проезда в автобусах Нижнего Тагила поднимется до 22 рублей

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