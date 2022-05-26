Повышение проезда в Нижнем Тагиле до 24 рублей рассмотрят в РЭК

Повышение проезда в Нижнем Тагиле до 24 рублей рассмотрят в РЭК
Повышение проезда в Нижнем Тагиле до 24 рублей рассмотрят в РЭК
Сегодня, 17:27ЭкономикаФото: 1MI
Администрация Нижнего Тагила утвердила и послала в РЭК запрос на увеличение тарифа на проезд на городских автобусах до 24 рублей.

С понедельника 23 мая цена проезда в автобусе в Нижнем Тагиле поднялась до 22 рублей. Однако компании-перевозчики сочли и эту сумму слишком маленькой. В связи с ростом цен на топливо и комплектующие у них не хватает средств на сохранение текущего уровня зарплат.

Мэрия Нижнего Тагила вошла в положение перевозчиком и находит рост цены еще на два рубля допустимым. Такой тариф не должен сильно ударить по кошелькам горожан, зато поможет перевозчикам решить вставшие перед ними насущные проблемы, заявляет замглавы по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов в эфире ТК «Телекон».

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
транспортавтобусыбилетинфляцияНижний Тагил#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы