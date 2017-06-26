Экономический календарь для торговли бинарными опционами

На сегодняшний день именно бинарные опционы стали самым популярным способом заработать деньги, количество которых зависит исключительно от самого игрока. Однако нужно уловить разницу, которая заключается в том, что в данном случае результат все же можно спрогнозировать. Ведь так как большая часть тех процессов и критериев, которые оказывают влияние на цену актива, уже известна, то предположить исход ситуации становится легче, чем просто угадывать.

Многие все же признают, что торговля бинарными опционами — тоже не совсем простое занятие и требует наличия специфических знаний. Поэтому для достижения успеха при работе с ними придется потрудиться и не только приобрести некоторые знания, но и обзавестись определенными навыками.

Экономический календарь

Например, некоторые брокеры содержат целые аналитические отделы, которые круглосуточно собирают экономические новости, анализируют их, и составляют экономический календарь финансовых прогнозов рынка, что позволяет с ощутимо большей вероятноятностью закрывать успешные сделки.

Принципы бинарных контрактов во многом родственны с трейдингом на Forex, поэтому если подобный опыт уже имеется, то разобраться в них будет проще, так как здесь вполне применимы те же стратегии и инструменты. При этом именно для опционов разработчики не создают специальных инструментов и индикаторов, так как большинство из них уже используются на Форекс.

Бинарный контракт выглядит примерно так же. Ставку делают на цену актива в сторону ее повышения или же понижения. Если направление было установлено таким, что совпало с биржевым курсом, значит можно вернуть размер своей ставки и получить при этом еще и прибыль, которая может составлять от 40 до 90%. Если прогноз не оправдался — такой же процент в минус.

Фиксированные риски

При этом стоит заметить важный момент, что при торговле бинарными опционами потерять больше, чем установлена ставка, невозможно. Поэтому, чтобы не потратить существенную сумму, важно делать незначительные ставки на те средства, без которых игрок в случае их потери сможет полностью обойтись, и это не будет влиять на качество его жизни. Особенно это касается новичков, которые в надежде сразу выиграть большие капиталы начинают торговать на внушительные суммы, для чего чаще всего берут кредит в банке, что является недопустимым и ошибочным.

Чтобы стартовый капитал был собственный и не влиял на другие жизненные процессы игрока, достаточно выделить из бюджета до 100 долларов. Такой суммы вполне хватит для начала. Более того, чтобы приобрести опыт и навыки в торговле бинарными опционами можно воспользоваться виртуальным демо-счетом, что станет очень удачным стартом для любого новичка. А взвешенность принятия решений, умеренные риски и грамотное применение имеющихся знаний значительно повысят его шансы на успех.