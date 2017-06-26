Минувший телесезон стал одним из самых успешных для российского канала НТВ
Минувший телесезон для компании НТВ стал первым, сделанным новой командой после смены руководства.
Впервые за четыре года аудитория телекомпании начала расти. О грядущих планах изданию «Коммерсант» рассказал гендиректор НТВ Алексей Земский.
Он отметил, что оценивает прошедший сезон положительно, прирост молодого населения среди зрителей составил 5,5%, притом, что у других телеканалов произошло падение процента. Было сказано, что интересом пользуются современные остросюжетные сериалы, такие как «Охота на дьявола», «Трасса смерти».
В новом сезоне планируется расширить зону контента, показать интересные сериалы, анонсы которых уже имеются в «сети». Помимо того, телекомпания планирует удержать лидерство в субботнем эфире. Этого НТВ добилось впервые в 2017 году.
Не забыли о проекте «Ты-супер!», в следующем году планируется запустить «Ты-супер! Танцы».
Стратегия уже намечена, и мы движемся дальше сказал Алексей Земский.
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