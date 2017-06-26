Минувший телесезон стал одним из самых успешных для российского канала НТВ

Впервые за четыре года аудитория телекомпании начала расти. О грядущих планах изданию «Коммерсант» рассказал гендиректор НТВ Алексей Земский.

Он отметил, что оценивает прошедший сезон положительно, прирост молодого населения среди зрителей составил 5,5%, притом, что у других телеканалов произошло падение процента. Было сказано, что интересом пользуются современные остросюжетные сериалы, такие как «Охота на дьявола», «Трасса смерти».

В новом сезоне планируется расширить зону контента, показать интересные сериалы, анонсы которых уже имеются в «сети». Помимо того, телекомпания планирует удержать лидерство в субботнем эфире. Этого НТВ добилось впервые в 2017 году.

Не забыли о проекте «Ты-супер!», в следующем году планируется запустить «Ты-супер! Танцы».

Стратегия уже намечена, и мы движемся дальше сказал Алексей Земский.