Работники ЕВРАЗ-КГОК выйдут на митинг против сокращения на качканарском предприятии (ФОТО)

Председатель профсоюзной организации КГОКа Алексей Пьянков намерен добиться личной встречи с врио Куйвашевым, чтобы обсудить обострившуюся ситуацию на предприятии.

Председатель профсоюза КГОК Алексей Пьянков

Он считает, что руководство добивается того, чтобы ликвидировать профсоюзную организацию. В связи с этим он убежден, что намеченный на 27 июня митинг очень важен:

Наша задача – выйти на митинг и показать, что мы сила. Отдельно приглашаю пенсионеров, которые ушли с комбината под давлением. Митинга не будет в том случае, если управляющий директор примет решение не сокращать численность на комбинате и не будет реорганизации УРОКа.

14 июня состоялось собрание профактива КГОКа, на котором все единогласно проголосовали за проведение митинга.

Генеральный директор ЕВРАЗ-КГОК Алексей Кушнарев

Генеральному директору КГОКа Алексею Кушнареву задавался вопрос, будут ли гарантированы рабочие места всем, кто на данный момент работает в УРОКе: он заявлял ранее, что сокращений не будет. На этот вопрос он ответил так:

Гарантировать мы ничего не можем: оптимизацией будем заниматься постоянно.

В пресс-службе ЕВРАЗа утверждают, что никаких документов о предстоящем сокращении нет, но признают, что имеет место обсуждение оптимизации некоторых подразделений, в том числе, УРОКа – управления по ремонту оборудования комбината. При этом уточняется: это связано с горизонтальным перемещением сотрудников, а не с увольнениями.

Мэр Качканара Сергей Набоких

Качканарцы выйдут на митинг 27 июня. Мэр Качканара Сергей Набоких препятствовать проведению митинга не стал, сообщает «Уралинформбюро».