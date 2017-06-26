Работники ЕВРАЗ-КГОК выйдут на митинг против сокращения на качканарском предприятии (ФОТО)
Члены профсоюзной организации одного из предприятий ЕВРАЗа – Качканарского ГОКа – 27 июня выйдут на митинг. где выступят против грядущих сокращений на комбинате. Его организаторы утверждают, что администрация ЕВРАЗа собирается сократить 500 рабочих КГОКа и расформировать одно из подразделений комбината –УРОКа.
Напомним, поводом для противостояния между профсоюзом КГОКа и администрацией ЕВРАЗа стали заявления руководства о предстоящем сокращении 10% работников комбината.
Председатель профсоюзной организации КГОКа Алексей Пьянков намерен добиться личной встречи с врио Куйвашевым, чтобы обсудить обострившуюся ситуацию на предприятии.
Председатель профсоюза КГОК Алексей Пьянков
Он считает, что руководство добивается того, чтобы ликвидировать профсоюзную организацию. В связи с этим он убежден, что намеченный на 27 июня митинг очень важен:
Наша задача – выйти на митинг и показать, что мы сила. Отдельно приглашаю пенсионеров, которые ушли с комбината под давлением. Митинга не будет в том случае, если управляющий директор примет решение не сокращать численность на комбинате и не будет реорганизации УРОКа.
14 июня состоялось собрание профактива КГОКа, на котором все единогласно проголосовали за проведение митинга.
Генеральный директор ЕВРАЗ-КГОК Алексей Кушнарев
Генеральному директору КГОКа Алексею Кушнареву задавался вопрос, будут ли гарантированы рабочие места всем, кто на данный момент работает в УРОКе: он заявлял ранее, что сокращений не будет. На этот вопрос он ответил так:
Гарантировать мы ничего не можем: оптимизацией будем заниматься постоянно.
В пресс-службе ЕВРАЗа утверждают, что никаких документов о предстоящем сокращении нет, но признают, что имеет место обсуждение оптимизации некоторых подразделений, в том числе, УРОКа – управления по ремонту оборудования комбината. При этом уточняется: это связано с горизонтальным перемещением сотрудников, а не с увольнениями.
Мэр Качканара Сергей Набоких
Фото: АН «Между строк»
Качканарцы выйдут на митинг 27 июня. Мэр Качканара Сергей Набоких препятствовать проведению митинга не стал, сообщает «Уралинформбюро».
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