Стоимость потребительской корзины в России выросла на 10%

По данным Росстата, минимальный набор продуктов с января 2017 года подорожал более чем на 4 000 рублей. Это объясняется увеличением стоимости овощей в России.

Наибольший рост цен на продуктовом рынке наблюдался в апреле-мае 2017 года: по некоторым наименованиям стоимость овощей увеличивалась на 80%.

По мнению экспертов, это явление временное, дальше так не будет продолжаться: скоро станут доступны овощи свежего урожая. В связи с этим относительно некоторых видов овощей будет возможно падение цены до уровня даже ниже себестоимости.

Согласно статистике, средняя стоимость потребительской корзины в мае составила 4 036 рублей, сообщает газета «Известия». Перечень продуктов, входящих в потребительскую корзину, входит 33 наименования. Это мясо, рыба, овощи, молочные продукты, хлеб, яйца, чай и другие продукты.