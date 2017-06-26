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Страхование спортивных событий стало темой круглого стола в рамках серии деловых мероприятий «Советского спорта»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Страхование спортивных событий стало темой круглого стола в рамках серии деловых мероприятий «Советского спорта»

26 июня 2017, 21:05Экономика
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