Страхование спортивных событий стало темой круглого стола в рамках серии деловых мероприятий «Советского спорта»

23 июня в очередной раз за круглым столом издательского дома «Советский спорт» собрались деловые люди из сферы страхового бизнеса. На этот раз ИД провел круглый стол на уникальной площадке, предназначенной для проведения специальных мероприятий FIFA 2017 - на борту двухпалубного лайнера «Footboat».

Актуальными оказались вопросы отмены или срыва спортивных мероприятий, а также страхование ответственности за их организацию.

Представитель «Ингосстраха» Дмитрий Шишкин обратил внимание участников мероприятия на сложности, связанные со страхованием массовых спортивных мероприятий в России:

Страхование отмены спортивного события – достаточно эксклюзивная вещь в России, потому что в таких случаях речь идет о сотнях миллионов долларов, которых на российском страховом рынке просто нет.

Владимир Волошин, сооснователь IRONSTAR/ROSA RUN и управляющий партнер Newman Sport&Business Consulting, поделился своим опытом организации соревнований:

Мы никого не допускаем без однодневной страховки, которая покрывает триатлон. Законом прописано только наличие медицинской справки, которая элементарно покупается в интернете, но мы вводим дополнительные требования по страхованию.

Также присутствующие за круглым столом от генерального директора ООО «МАИ Страховые брокеры» Александра Поротоклитова узнали о новых видах страхования ответственности за организацию спортивных мероприятий.

Представитель ООО «Абсолют Страхование» Анна Тулянкина рассказала о том, какие случаи не подлежат страхованию:

Нужно понимать, что ни один страховщик не сможет принять на себя риск, связанный с прямым нарушением норм законодательства. Не попадают под страховое покрытие и санкционные риски.