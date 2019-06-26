Компания «Рифей» зарегистрировалась в Нижнем Тагиле

В марте 2019 года представители компании направили заявку в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Верх-Исетскому району в Екатеринбурге на переоформление юридического адреса.

Напомним, региональный оператор «Рифей» обеспечивает весь цикл обращения с ТКО для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 23 муниципалитетах Северного АПО-1 Свердловской области. Компания действует на основании соглашения с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области от 18 мая 2018 года. Срок действия соглашения — 9 лет и 7 месяцев.