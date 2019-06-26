Компания «Рифей» зарегистрировалась в Нижнем Тагиле

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Завершилась процедура регистрации юридического адреса ООО «Компания «Рифей» по месту нахождения в Нижнем Тагиле. Теперь налоговые отчисления регоператора будут поступать в бюджет муниципалитета и Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
В марте 2019 года представители компании направили заявку в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Верх-Исетскому району в Екатеринбурге на переоформление юридического адреса.
После проверки всех необходимых документов специалисты Единого регистрационного центра внесли изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.
Напомним, региональный оператор «Рифей» обеспечивает весь цикл обращения с ТКО для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 23 муниципалитетах Северного АПО-1 Свердловской области. Компания действует на основании соглашения с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области от 18 мая 2018 года. Срок действия соглашения — 9 лет и 7 месяцев.
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