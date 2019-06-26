Свердловская область вошла в список лидеров по росту долгов за ЖКХ

Общий прирост задолженности по коммунальным платежам в России за минувший год составил 121,2 миллиарда рублей. Существенное увеличение долга наблюдается в регионах с большой численностью населения. В список лидеров по увеличению долга попали Московская область (6,8 миллиарда рублей), Дагестан (6,6 миллиарда рублей), Челябинская область (5,8 миллиарда рублей), Свердловская область (4,2 миллиарда рублей).