В Свердловской области отмечен высокий процент собираемости платежей за капремонт
Сегодня, 09:46ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фонд капремонта Свердловской области отметил 37 муниципалитетов с высокой собираемостью платежей. На 16 территориях процент собираемости составил более 100%, сообщает правительство региона.
Стопроцентный показатель собираемости означает, что все жители муниципалитета регулярно оплачивают ежемесячные платежи, а также перекрывают ранее накопившуюся задолженность. В список лидеров вошли Арамиль, Староуткинск, Пелым, Волчанск, Богданович, Нижняя Салда, Рефтинский, Дегтярск, Заречный и другие.
Повышение собираемости платежей позволит отремонтировать больше домов и ускорить темпы реализации программы капремонта.
Напомним, по данным исследований FinExpertiza, Свердловская область вошла в число регионов, в 2018 году увеличивших размер задолженности за ЖКХ.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей