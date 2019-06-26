В Свердловской области отмечен высокий процент собираемости платежей за капремонт

Стопроцентный показатель собираемости означает, что все жители муниципалитета регулярно оплачивают ежемесячные платежи, а также перекрывают ранее накопившуюся задолженность. В список лидеров вошли Арамиль, Староуткинск, Пелым, Волчанск, Богданович, Нижняя Салда, Рефтинский, Дегтярск, Заречный и другие.