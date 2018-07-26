Поиски нефти возобновятся на северо-востоке Свердловской области

Карабашско-Ереминская зона, которая находится на границе с ХМАО представляет для нефтяников особый интерес.

Для исследования обозначен участок площадью 0,6 га, а глубина добычи составит 4 километра. Договор о начале разработки был подписан в июне 2018 года, на проведение исследований из федерального бюджета выделено 570 млн. рублей.