Поиски нефти возобновятся на северо-востоке Свердловской области

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Осенью 2018 года начнётся геодезическая разведка северо-восточных земель Свердловской области, где ранее находили залежи углеводородов. Возглавит разработку месторождения дочерняя компания «Роснефти» - «Самаранефтегеофизика».
Карабашско-Ереминская зона, которая находится на границе с ХМАО представляет для нефтяников особый интерес.
Для исследования обозначен участок площадью 0,6 га, а глубина добычи составит 4 километра. Договор о начале разработки был подписан в июне 2018 года, на проведение исследований из федерального бюджета выделено 570 млн. рублей.
Как сообщает «Деловой квартал (Екатеринбург)», месторождения на территории области могут содержать около 340 млн. тонн нефти. В сравнении с другими залежами это небольшой объём, но даже он позволит региону войти в десятку месторождений России.
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