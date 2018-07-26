Проект моста через Тагильский пруд будет представлен в августе

Строительство моста через Тагильский пруд было вынесено на обсуждение во время совещания у врио мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

20 августа в Нижнем Тагиле состоится представление проекта моста через Тагильский пруд, разработка которого практически завершена, как сообщает гендиректор ОАО «Уралгипротранс» Владимир Карпенко.

На данном этапе решаются вопросы, касающиеся собственников сетей, находящихся на пути прокладки мостового перехода. Владельцы инженерно-коммуникационных сетей должны предоставить свои технические условия, чтобы их можно было учесть при проектировании.

Также управление архитектуры и градостроительства вместе с отделом по учету и распределению жилья проводят работу с собственниками жилья, попавшего в зону отчуждения в связи со строительством моста.

Мы заслушали промежуточные итоги подготовки проекта мостового перехода через Тагильский пруд. Работа идет в соответствии с графиком. Возникли вопросы, связанные с удорожанием проекта, так как выяснилось, что при строительстве клеверной развязки в районе Свердловского шоссе необходимо переложить сети водоканала. Это текущие вопросы. Поэтому принято решение делать проект в том виде, в котором он будет представлен 20 августа, когда заканчивается срок контракта, прокомментировал итоги совещания Владислав Пинаев.

Глава Нижнего Тагила внес предложение рассмотреть проект моста на заседании правительства Свердловской области и привлечь к его доработке экспертов министерств энергетики и ЖКХ, транспорта, СОГУ «Управление автомобильных дорог».