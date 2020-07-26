Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?

В 2016 году начальником Управление автомобильных дорог был назначен Василий Старков. Осенью того же года Старков перешел на работу в Минтранс, а его место в УАД — также на короткий период — занял Андрей Соляров. В 2017 году должность руководителя Управления автомобильных дорог получил экс-депутат гордумы Нижнего Тагила Вячеслав Данилов, который ранее работал в ЕВРАЗ-НТМК и в администрации города.

Равномерное распределение миллиардов Изучив данные о дорожных контрактах в сервисах «СПАРК-Интерфакс» и «СПАРК-Маркетинг», редакция TagilCity.ru выявила закономерность: крупные контракты компании выигрывают не равномерно каждый год, а периодически. В один год куш срывает один подрядчик, а остальные получают в разы меньше, в другой год большая часть дорожного пирога достается другому строителю. Это становится видно при изучении распределения денег между подрядчиками в течение нескольких лет.

В 2020 году пять подрядчиков получили 21 контракт почти на 18,2 млрд рублей. Остальные 115 контрактов в сумме составляют всего 3,5 млрд рублей — это чуть больше 16% от всех средств, которые планирует выплатить Управление автодорог Свердловской области по контрактам 2020 года.

Пятерка счастливчиков текущего года — АО «Свердловскавтодор», ООО «УРАЛДОРТЕХНОЛОГИИ», АО «ТРЕСТ УТСС», АО «МЕЛИОСТРОЙ», ООО «ЖАСМИН». Первой дорожной компании отходит больше 43% бюджета. При этом в 2019 году эта фирма получила лишь 3% бюджетных денег и менее 500 млн рублей. Лидером по объемам компания была и в 2017 году, когда ей достались 10 контрактов на 7 млрд рублей.

Компания «Уралдортехнологии» также регулярно получает миллиарды рублей из областного бюджета. Так, в 2020 году у нее — шесть контрактов на 3,2 млрд рублей, в 2019 — 858 млн рублей, в 2018 — 965 млн, в 2017 — 2,78 млрд рублей.

В минувшем 2019 году лидером среди дорожных подрядчиков стало АО «ТРЕСТ УТСС» (почти 10 млрд рублей и 59,92% бюджета). Контракт на большую часть суммы — 8,6 млрд рублей — подрядчик получил за работы по строительству объездной дороги вокруг Екатеринбурга. В текущем году компании достается 1,6 млрд рублей, а еще 1,3 млрд — в 2017 году.

Распределение между подрядчиками самых денежных заказов в течение нескольких лет видно и по контрактам АО «Мелиострой» и ООО «Жасмин», которые в 2020 году входят в пятерку лидеров (7,15% и 6,3% от бюджета соответственно). В прошлые годы у первой компании доля от бюджета достигала 10,03%, у второй — 14,78%. Были и падения до небольших объемов — 1,79% у ООО «Жасмин» и 2,73% у ООО «Мелиострой» (гендиректор — Ирина Городничева).

Каждый год происходит ротация: один год — один получает самые жирные контракты, второй год — другой. Это, как правило, характеризуется не столько строительными организациями, а теми, кому они откатывают. Также это может быть связано с работой в нескольких регионах. Допустим, фирма работает на Пермь и на Свердловскую область. В тот год, когда они заняли в Свердловской области 3 место по объемам, в Перми, они будут, как правило, в лидерах, поскольку все силы свои перекинули туда, рассказывает собеседник редакции, знакомый с процедурой госзакупок по дорожным контрактам.

Фото: 1mediainvest.ru

Связи и еще раз связи Как показывает практика, в дорожной сфере регулярно происходит перетасовка кадров. Представители подрядных организаций переходят на работу в компании-заказчики, а у некоторых из чиновников и вовсе могут быть свои интересы в дорожных конторах.

В «Свердловскавтодоре» ранее 16 лет отработал экс-глава Управления автомобильных дорог и действующий министр транспорта Василий Старков. Сейчас организацию, выплачивающую подрядчикам деньги из регионального бюджета, возглавляет Владимир Тюменцев, ранее руководивший тагильским подрядчиком — МУП «Тагилдорстрой».

Большая часть фирмы «Уралдортехнологии» принадлежит Роману Жданову через ООО «Инвестгрупп», также ранее он был совладельцем скандальной фирмы «Уралтранспетролиум», которая была связана с экс-министром транспорта Александром Сидоренко. В ноябре 2016 года в отношении министра транспорта Александра Сидоренко было заведено дело по статье за «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» в том числе из-за связи с этим дорожным подрядчиком. Роман Жданов до 2015 года также владел долей в 60% в подрядной организации ООО «Жасмин».

Получается, Сидоренко, владея инсайдерской информацией и договариваясь с другими участниками рынка, жирные контракты давал «Уралдортехнологиям», при этом подгадывал так, чтобы проверка качества и работ была формальная, чтобы они без проблем сдавали все объёмы, и это были удобные объекты для организации, то есть никаких сложностей там не было, беспроблемные объекты, предполагает собеседник редакции.

Фото: 1mediainvest.ru

Подрядчики одного заказчика Чтобы выяснить, какие заказчики больше всех платят подрядчикам из списка выше, мы изучили выигранные ими контракты за последние пять лет. Так, компания «Свердловскавтодор» ежегодно с 2016 года больше половины средств от заказчиков по контрактам получала от Управления автодорог Свердловской области. За этот период от областного заказчика фирма выиграла контракты на 17,5 млрд рублей. В разные годы доля денег, полученных «Свердловскавтодором» от Управления автодорог в общей сумме заказов от всех клиентов, составляла от 58,41% до 99,79%.

Аналогичные процентные показатели и у еще одной компании, которая получила с 2016 по 2020 годы контракты почти на 8 млрд рублей. Доля заказов у ООО «Уралдортехнологии» от Управления составляет от 42,54% до 91,42% в год.

Управление автодорог Свердловской области стало крупнейшим заказчиком у АО «Трест УТСС» в 2016 и 2019 годах (100% и 91,22% от всех полученных контрактов). ООО «Жасмин» три года из пяти получала основной доход из бюджета Свердловской области (79,8% в 2016, 94,38% в 2017 и 96,31% в 2020 году). Доля денежных средств от УАД по контрактам в пользу АО «Мелиострой» в течение пяти лет составляла от 67,61% до 91,68%. Таким образом, область является практически основным источником финансирования для данных подрядчиков.

Фото: 1mediainvest.ru

Заработать без борьбы Некоторые организации, желающие заработать без выполнения каких-либо работ по контрактам, используют схему, которая работает почти во всех регионах страны и не только в дорожном строительстве. Они заявляют о намерении бороться за контракт с применением серьезного демпинга, что становится угрозой больших финансовых потерь для итогового подрядчика.

Есть организации такие, которые имеют десятки юридических лиц, которые им не жалко загнать в Реестр недобросовестных подрядчиков. Например, фирма бьется с основным участником за контракт, дает снижение цены 20%. Ее признают победителем, а в последний момент она отказывается от контракта. Фирму загоняют в РНП, а победителем признают того подрядчика, кто боролся. Но он то уже сделал шаг по снижению цены, допустим, до 18%. И он потерял 18%. А 18% от миллиарда — 180 млн рублей, это огромные деньги. Поэтому ему проще изначально заплатить 10 млн противнику, чтобы тот не демпинговал и в принципе не лез в контракт, чем потерять 180 млн, рассказывает тагильский общественник Никита Чапурин.

Фото: 1mediainvest.ru

Часть фирм подает формальные жалобы в ФАС для изображения борьбы за контракт. Такие жалобы в итоге не удовлетворяются. Так, с 2014 года в Федеральную антимонопольную службу поступило 168 жалоб на Управление автодорог Свердловской области. Обоснованными, в том числе частично, признаны всего 28 из них. Среди компаний, подавших жалобы в ФАС, значатся и регулярные подрядчики, выполняющие работы по контрактам от УАД.

Среди закупок Управлением автодорог Свердловской области нередки торговые процедуры с одним участником на крупные суммы. Так, в 2020 году уже проведена 31 такая процедура на сумму свыше 12,1 млрд рублей. Получается, что на торги в размере порядка 400 млн рублей каждый, заявляется только один участник, желающих бороться за такие деньги — нет. Аналогично без конкурентов — с единственными поставщиком по итогам торгов — разыгран 51 контракт в сумме на 18 млрд рублей. В 2019 году таких торгов и контрактов у УАД было 48 и 95 соответственно, и ежегодно их количество измеряется десятками.

Формальный надзор — формальное качество Стабильность на протяжении нескольких лет в выборе подрядных организаций для ремонта и строительства автодорог могла бы говорить о высоком качестве работ дорожников, однако автолюбители редко соглашаются с тем, что дороги в регионе в нормативном состоянии. Следить за надлежащим состоянием дорожного полотна и дорог в целом должны надзорные органы. При этом общественники утверждают, что такая работа в регионе проводится формально, что зачастую приводит к авариям.

Дорожный надзор делает план, стабильно им 20 протоколов на НДУ (ненадлежащие дорожные условия, прим. ред.) надо составить, как правило — это неубранный снег, колея, знаки засыпанные, либо когда кто-то погиб. Когда кто-то погиб, они приезжают составляют акт НДУ, если он есть. Но, как правило, когда кто-то погиб, там есть такая схема — сигнал поступил в ГИБДД, ГИБДД тут же перенаправляет сигнал дорожникам, дорожники выезжают, вычищают и всё. Когда на место приезжает ГИБДД делать фотографии для отчёта, там уже всё хорошо. На региональных трассах ямы, выбоины, колейность — и всё это устраняется только после того, когда умер человек. Несколько ДТП на одном месте происходит, но все виноваты сами, говорит общественник.

Фото: 1mediainvest.ru