Мэрия Екатеринбурга потратит 6,4 миллиона рублей на праздничную подсветку
Сегодня, 09:15ЭкономикаФото: pixabay.com
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Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который за 6,4 миллиона рублей разработает праздничную подсветку города, информация размещена на сайте госзакупок.
Сюжеты: Екатеринбург
Подрядчик должен заняться разработкой проекта праздничной подсветки города с использование гирлянд, светильников, элементов подсветки фасадов зданий и скверов. В проекте должны присутствовать элементы символики города.
Речь идет об оформлении улиц Ленина, Вайнера, Космонавтов, Куйбышева, Белинского и других. В техзадание также включена набережная Исети.
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