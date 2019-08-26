Мэрия Екатеринбурга потратит 6,4 миллиона рублей на праздничную подсветку

Подрядчик должен заняться разработкой проекта праздничной подсветки города с использование гирлянд, светильников, элементов подсветки фасадов зданий и скверов. В проекте должны присутствовать элементы символики города.

Речь идет об оформлении улиц Ленина, Вайнера, Космонавтов, Куйбышева, Белинского и других. В техзадание также включена набережная Исети.